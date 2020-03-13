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Bundesliga'ya da koronavirüs engeli: 2 Nisan'a kadar ertelendi

ALMANYA HABERLERİ  | 13.03.2020 18:55 | Son Güncelleme

Dünya genelinde artan Koronavirüs salgını nedeniyle spor faaliyetleri durmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Bundesliga’da oynanması planlanan karşılaşmalar 2 Nisan’a kadar ertelendi.

Bundesliga'ya da koronavirüs engeli: 2 Nisan'a kadar ertelendi

Almanya Futbol Ligi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada alınan bu kararda, takımlarda koronavirüse rastlanan oyuncuların olması ve sayının daha da artma ihtimali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Hannover 96 kulübünde iki futbolcunun testinin pozitif çıktığı ve Nürnberg takımının ise ev karantinasına alındığı ifade edildi.

Öte yandan DFL, hedeflerinin sezonu yaz aylarına kadar bitirmek olduğunu da belirtti.

(DHA)

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