Bunları alan var mı diye düşüneceğiniz en saçma icatlar!

Matt Benedetto, gereksiz icatları ile tanınan bir Youtuber. Kendisi; hayatınızda asla ihtiyaç duymayacağınız, aklınızın ucundan bile geçmeyecek yeni ürünler icat edip takipçilerine sunuyor. Bunu bir tür eğlence haline getiren Benedetto, kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmiyor. Her fırsatta ne kadar gereksiz şeyler icat ettiğini dile getirse de durmaya pek niyeti yok gibi! İşte Matt Benedetto tarafından icat edilen en saçma 13 ürün.

En saçma icatlar!

1. The Pizza FannyPack- Canınız ne zaman pizza isterse! Bu fütüristik bel çantası sayesinde pizzalarınızı gittiğiniz her yere götürebilirsiniz! Sağlam bel kayışı ve darbelere karşı dayanıklı tokası ile pizzalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz.

2. Incognito Kicks-Gittiğiniz her yerde ayaklarınız yere bassın.Tarzınızdan ödün vermeden çıplak ayak yürümenin keyfini çıkarın.

3. The FocusFrames-Bu gözlükler sayesinde gün içerisinde dikkatiniz dağılmayacak ve tek bir şeye odaklanabileceksiniz.

4. The Digits Comb-Ellerinizle saçınızı düzeltmek istemediğinizde bu silikon parmakları kullanabilirsiniz. Adeta kendi parmaklarınız gibi!

5. Scooter Computer Commuter-Elektrikli scooterınıza atlayın ve maillerinizi kontrol etmeye başlayın. Scooterınıza eklenen bu minik parça sayesinde bilgisayarınızı yanınıza alabilir, hiç zaman kaybetmeden işlerinizi halledebilirsiniz.

6. CaseSquared-Evet, bu telefon kılıfınız için üretilmiş bir kılıf. Yani kılıfın kılıfı...Böylelikle telefon kılıflarınız ilk günkü kadar temiz kalabilir.

7. Snackmingo-Cennet böyle bir şey olsa gerek! Havuzdasınız ve abur cuburlarınız hemen yanı başınızda. Bu şişirilebilir neon flamingo çanta, asla su geçirmiyor ve üç katmanlı bir kilidi var.

8. Cool-Off Spoon-Artık yemeklerinizin soğumasını beklemenize gerek yok. USB girişi ile çalışan bu muhteşem icat, yiyecek ve içeceklerinizi sizin için en ideal sıcaklığa getiriyor.

9. The 12oz Shirt-Yoğun bir iş gününden sonra bir şeyler içmeyi sevenlerdenseniz bu gömlek tam size göre... İçeceğinizi kapın ve gömlek cebinize koyun.

10. Txt Bumper- Bir düşünün! Yürüyorsunuz ve bir yandan da mesajlaşıyorsunuz. Kafanızı bir yerlere çarpmanız an meselesi ama bu icat sayesinde kafanızı bir yerlere vurmaktan korkmayacaksınız! Keyifle mesajlaşmaya devam edebilirsiniz.

11. Unfold-o-matic-Artık en sevdiğiniz gömleklerinizi bir çırpıda açabilirsiniz. Tek yapmanız gereken gömleğinizi yukarı bakacak şekilde yerleştirmek. Bırakın bu müthiş icat onu sizin için açsın!

12. The Unnecessary Membership Card-Büyüleyici bir görünüşe sahip olan bu üyelik kartı, cüzdanınızda fazladan bir yer kaplamak dışında size hiçbir fayda sağlamıyor.