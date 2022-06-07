Bunları yapmanız mısırların çok daha lezzetli olmasını sağlayacak! Mısır haşlamanın püf noktaları

Mısır nefis tadıyla sevilerek tüketiliyor. En sağlıklı ve lezzetli mısır pişirme türlerinden olan haşlama evde sıklıkla yapılıyor. Ancak mısırları yaparken bazı püf noktalara dikkat etmemek mısırın tadının yavan olmasına neden oluyor. Mısırlarınızın çok daha lezzetli olması ve sertleşmemesi için aşağıdaki püf noktaları uygulayabilirsiniz.

KOÇANLI MISIR TERCİH EDİN

Haşlama mısır yapmak için mümkünse koçanlı mısırları tercih edin. Pişirme sırasında o koçanlara ihtiyacımız olacak. Birazdan bahsedeceğimiz haşlama yöntemi düdüklü tencere için de geçerli olacak. Tencerenize göre sürenizi ayarlamayı ihmal etmeyin. Mısırlarınızı seçtikten sonra mısırlarınızı koçanlarından ayırın ve güzelce yıkayın. Bir tencerenin tabanına koçanları yerleştirin. Üzerine orta sıcaklıkta bir suyu ilave edin. Ocağın üzerine alın. 3-4 dakika koçanlarla beraber kaynadıktan sonra mısırları atın ve orta ateşte haşlanmaya bırakın.

HAŞLAMA AŞAMASINDA HEMEN TUZ ATMAYIN

Mısırlarınızı haşlarken daha ilk aşamada suyun içerisine tuz atmayın. Aksi halde mısırlarınızı sertleştirirsiniz. Tuzu biraz daha haşlanmaya başladıktan sonra ilave edebilirsiniz. Daha yumuşak mısırlar elde etmek isterseniz yarı oranda süt yarı oranda da su kullanarak mısırlarınızı haşlayabilirsiniz. Sütte mısır haşlamak özellikle mısırınızın lezzetini daha da arttıracaktır. Yine pişirme suyunun içerisine eğer mısırınız çok tatsızsa 1 çay kaşığı kadar toz şeker ve yine 1 çay kaşığı kadar tereyağı atabilirsiniz. Bu sayede lezzeti güzelleşecektir. Mısırınız yeterince taze ve lezzeti de güzelse şeker atmanıza hiç gerek yok.



