Bunu da başardı! Arda Güler'i takımda tutmak artık çok zor... Messi'nin izinden gidiyor, Golden Boy'a aday gösterildi

Fenerbahçe altayapısından yetişen ve gerek performansı, gerekse karakteriyle gündemden düşmeyen Arda Güler A Milli Takım formasıyla Galler'e karşı da enfes bir gol kaydederken dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

GOLDEN BOY'A ADAY!

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen ve birçok dünya devinin peşinde olduğu Güler bu kez "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi.

BÜYÜK GURUR

2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül. Ödüle aday olan oyuncular, 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorundadır. Golden Boy'u kazanan son isim Barcelonalı Pedri olmuştu.

MESSI'NİN İZİNDEN GİDİYOR

Tarzıyla Lionel Messi'ye benzetilen Arda Güler, Arjantinli yıldızın izinden gidiyor. 2005 yılında 18 yaşında Golden Boy olan Messi bu ödülü alırken, o sezon 8 gol 5 asist ile oynamıştı. 'Türk Messi' ise bu sezon 6 gol 7 asist yapma başarısı gösterdi.



