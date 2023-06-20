SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Bunu da başardı! Arda Güler'i takımda tutmak artık çok zor... Messi'nin izinden gidiyor, Golden Boy'a aday gösterildi

Bunu da başardı! Arda Güler'i takımda tutmak artık çok zor... Messi'nin izinden gidiyor, Golden Boy'a aday gösterildi

20.06.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin altın çocuğu Arda Güler parlamaya devam ediyor. A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı karşılaşmada attığı şık golle dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başaran Güler, şimdi de Golden Boy ödülüne aday gösterildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe altayapısından yetişen ve gerek performansı, gerekse karakteriyle gündemden düşmeyen Arda Güler A Milli Takım formasıyla Galler'e karşı da enfes bir gol kaydederken dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

GOLDEN BOY'A ADAY!

alexle_ne_konustular_arda_gulerden_flas_itiraf_1678216355_3003

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen ve birçok dünya devinin peşinde olduğu Güler bu kez "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi.

BÜYÜK GURUR

GOAL_-_Blank_WEB_-_Facebook

2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül. Ödüle aday olan oyuncular, 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorundadır. Golden Boy'u kazanan son isim Barcelonalı Pedri olmuştu.

MESSI'NİN İZİNDEN GİDİYOR

FzED1aRWAAARMaD

Tarzıyla Lionel Messi'ye benzetilen Arda Güler, Arjantinli yıldızın izinden gidiyor. 2005 yılında 18 yaşında Golden Boy olan Messi bu ödülü alırken, o sezon 8 gol 5 asist ile oynamıştı. 'Türk Messi' ise bu sezon 6 gol 7 asist yapma başarısı gösterdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!
Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Yeni adresi FenerbahçeGalatasaray taraftarının sevgilisiydi! Yeni adresi Fenerbahçe
Icardi Arabistan kararını açıkladı! Icardi Arabistan kararını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbahçe golden boy aday erden

En Çok Okunan Haberler

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

Milliler kazandı, tüm dünya onları konuştu! Arda Güler manşetlerde: Bu çocuğun ne geleceği var ama...

Milliler kazandı, tüm dünya onları konuştu! Arda Güler manşetlerde: Bu çocuğun ne geleceği var ama...

O fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

O fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Uçağı iniş yaptı! Sergen Yalçın imzayı atıyor

Uçağı iniş yaptı! Sergen Yalçın imzayı atıyor

3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!

3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.