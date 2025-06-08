Bunu da yaptı! Fenerbahçe'nin transferine Mesut Özil engeli... Yıldız isme Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti, Sarı-Lacivertli taraftarlar çılgına döndü

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken Galatasaray ve Fenerbahçe şimdiden transfer yarışında karşı karşıya gelmeye başladı.

Birçok dünya yıldızının ismi ligin iki devi ile birlikte anılırken bu isimlerden biri de Alman devi Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren Alman yıldız Leroy Sane...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Yıldız ismin transfer piyasasında büyük hareketlilik yaşanırken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, dünyaca ünlü kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için kıyasıya bir yarış içinde. Galatasaray cephesi, Şampiyonlar Ligi projeksiyonunu öne çıkararak Sane’ye yıllık 10 ila 12 milyon euro arasında değişen bir teklif sunduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun da devreye girmesiyle transferde vites yükseltti. Sarı-lacivertliler, çıkan haberlere göre, Sane’ye yıllık 14 ila 15 milyon euro arasında net maaş önerdi. Mourinho’nun bu transferi "stratejik hamle" olarak gördüğü ve doğrudan oyuncunun menajeriyle temas kurduğu bildirildi.

MESUT ÖZİL ENGELİ

İki ezeli rakip arasında transfer yarışı devam ederken Fenerbahçeli gazeteci İbrahim Seten, çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. İddiaya göre, Mesut Özil Sane'ye Galatasaray'a transfer olması yönünde tavsiyede bulundu.

"GALATASARAY DAHA KURUMSAL VE KÖKLÜ..."

Seten, Leroy Sane'nin, Mesut Özil’e Fenerbahçe'yi sorduğunu, Mesut'un ise Galatasaray'ı tavsiye ettiğini söyledi: "Galatasaray daha köklü kulüp, daha kurumsal, Fenerbahçe dememiş."

Seten, Şampiyonlar Ligi faktöründen ötürü Sane'nin Şampiyonlar Ligi'ne daha yakın olduğunu sözlerine ekledi.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

Bu iddia sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Fenerbahçeli bazı taraftarlar Özil'e büyük tepki gösterdi.