SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Bunu da yaptı! Fenerbahçe'nin transferine Mesut Özil engeli... Yıldız isme Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti, Sarı-Lacivertli taraftarlar çılgına döndü

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray ve Fenerbahçe erkenden kolları sıvarken yıldız bir isim için karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in eski oyuncularından Mesut Özil'in bu transferde engel olarak eski takım arkadaşına Galatasaray'ı önerdiği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Bunu da yaptı! Fenerbahçe'nin transferine Mesut Özil engeli... Yıldız isme Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti, Sarı-Lacivertli taraftarlar çılgına döndü
Berker İşleyen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken Galatasaray ve Fenerbahçe şimdiden transfer yarışında karşı karşıya gelmeye başladı.

Birçok dünya yıldızının ismi ligin iki devi ile birlikte anılırken bu isimlerden biri de Alman devi Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren Alman yıldız Leroy Sane...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

GOAL_20-_20Blank_20WEB_20-_20Facebook(2234)

Yıldız ismin transfer piyasasında büyük hareketlilik yaşanırken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, dünyaca ünlü kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için kıyasıya bir yarış içinde. Galatasaray cephesi, Şampiyonlar Ligi projeksiyonunu öne çıkararak Sane’ye yıllık 10 ila 12 milyon euro arasında değişen bir teklif sunduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

23149669_92850_fenerbahce-ve-galatasaray

Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun da devreye girmesiyle transferde vites yükseltti. Sarı-lacivertliler, çıkan haberlere göre, Sane’ye yıllık 14 ila 15 milyon euro arasında net maaş önerdi. Mourinho’nun bu transferi "stratejik hamle" olarak gördüğü ve doğrudan oyuncunun menajeriyle temas kurduğu bildirildi.

MESUT ÖZİL ENGELİ

684555854904003ed1dbb6ed

İki ezeli rakip arasında transfer yarışı devam ederken Fenerbahçeli gazeteci İbrahim Seten, çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. İddiaya göre, Mesut Özil Sane'ye Galatasaray'a transfer olması yönünde tavsiyede bulundu.

"GALATASARAY DAHA KURUMSAL VE KÖKLÜ..."

805361

Seten, Leroy Sane'nin, Mesut Özil’e Fenerbahçe'yi sorduğunu, Mesut'un ise Galatasaray'ı tavsiye ettiğini söyledi: "Galatasaray daha köklü kulüp, daha kurumsal, Fenerbahçe dememiş."

Seten, Şampiyonlar Ligi faktöründen ötürü Sane'nin Şampiyonlar Ligi'ne daha yakın olduğunu sözlerine ekledi.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

87047f13-a22d-4512-b4df-4e1c7108c676

Bu iddia sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Fenerbahçeli bazı taraftarlar Özil'e büyük tepki gösterdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Deniz Öncü'yü konuşuyor! 0.003'lük farkla tarih yazdıDünya Deniz Öncü'yü konuşuyor! 0.003'lük farkla tarih yazdı
MLS'te inanılmaz olay! Sahaya bebek girdi...MLS'te inanılmaz olay! Sahaya bebek girdi...
Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil son dakika fenerbahçe galatasaray Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Bakanlık didik didik inceledi yüzlerce kişiyi tespit etti!

Bakanlık didik didik inceledi yüzlerce kişiyi tespit etti!

Gelen gideni aratmayacak! G.Saray öyle bir kaleci getiriyor ki... Tüm Avrupa peşinde

Gelen gideni aratmayacak! G.Saray öyle bir kaleci getiriyor ki... Tüm Avrupa peşinde

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...

Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.