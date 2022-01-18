Bunu hep yapıyor! Sosyal medyanın sahteliğini göstermek için Nelly London, iç çamaşırlı pozları paylaştı

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik kalıplarının gerçeği yansıtmadığını savunan London, değiştirilmiş bedenlerin kullanıcıları daha da özgüvensiz hale getirdiğini ifade etti. Brighton’da yaşayan vücut pozitifliği savunucusu olan London, 458 bin takipçisine kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğraflarıyla sosyal medyanın sahteliğini gösterdi.

SADECE BİR SANİYEDE DEĞİŞTİRDİ

Bedenlerin saniyeler içerisinde farklı görünebileceğini dile getiren London, ilk olarak tamamen düz bir şekilde durduğu fotoğrafını paylaştı. Ardından ise ellerini yukarı kaldırdığı, bacaklarını çapraz hale getirdiği ve belini daha ince gösteren bir pozunu yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları iki fotoğraf arasındaki farkları gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.

İnsanların kendilerini yeterince iyi olarak görmediklerinde özgüvenlerinde düşüş yaşandığını dike getiren London, “Yeterince iyi olmadığınıza kendinizi ikna ederseniz zaten o şekilde devam eder. Şu anda tam bu bedenle kendimi daha iyisi gibi görmeyi bırakarak anı yaşıyorum. Kendimin şimdiki haline kucak açıyorum ve onu seviyorum” notunu ekledi.



