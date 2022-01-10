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Sosyal medyanın sahteliğini göstermek için en doğal halini paylaştı! İki fotoğrafı arasındaki fark şaşkınlık yarattı

10.01.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Loz Fitness’ ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni gün içinde vücutta meydana gelen değişimleri anlatabilmek için en doğal halini paylaştı. Vücut pozitifliği paylaşımlarıyla tanınan fenomen sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik tabularını yıkmak için en doğal halini takipçilerine sundu.

Sosyal medyanın sahteliğini göstermek için en doğal halini paylaştı! İki fotoğrafı arasındaki fark şaşkınlık yarattı

‘Loz Fitness’ isimli sosyal medya fenomeni hesabından aynı dakikalar içinde çekilen iki farklı fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyanın oluşturduğu mükemmel güzellik algısını alt üst eden fenomen, gündelik hayatta yaşanan problemlerin doğal olduğunu gözler önüne serdi. Çoğu zaman antreman ipuçları ve beslenme tüyoları paylaşan fenomen, kusursuz güzelliğin ve her dakika mükemmel görünmenin mümkün olmadığını belirtti. Hayranlarını kendilerini ve bedenlerini sevmeye teşvik eden fenomen isim özellikle şişkinliğin herkesin yaşadığı bir sorun olduğunu söyledi.

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“GÖRDÜKLERİMDEN NEFRET ETTİM”

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Saniyeler içinde çekilen iki fotoğrafını paylaşan Loz Fitness, pozlarının ışık ve açıyla bambaşka göründüğünü söyledi. Gün içinde vücudunun farklı görünmesinin normal olduğunu dile getiren fenomen gönderisine, “Dün gerçekten çok kötü bir vücut imaj günü geçirdim. Son derece şişkin ve rahatsızdım. Aynaya baktım ve gördüklerimden nefret ettim. Bu benim vücudum. Bunu kucaklamam gerekiyor” notunu ekledi.

Şişkinliğin ya da vücutta oluşan ödemin geçici bir durum olduğunu fark ettiğinde durumu kabul ettiğini ifade eden Loz Fitness, “Birçoğumuz bu durumlarda kendimizi özgüvensiz ve mutsuz hissediyoruz. Ancak kendimizi ve bedenimizi özgür bırakmalıyız” dedi.

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