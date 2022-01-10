Sosyal medyanın sahteliğini göstermek için en doğal halini paylaştı! İki fotoğrafı arasındaki fark şaşkınlık yarattı

‘Loz Fitness’ isimli sosyal medya fenomeni hesabından aynı dakikalar içinde çekilen iki farklı fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyanın oluşturduğu mükemmel güzellik algısını alt üst eden fenomen, gündelik hayatta yaşanan problemlerin doğal olduğunu gözler önüne serdi. Çoğu zaman antreman ipuçları ve beslenme tüyoları paylaşan fenomen, kusursuz güzelliğin ve her dakika mükemmel görünmenin mümkün olmadığını belirtti. Hayranlarını kendilerini ve bedenlerini sevmeye teşvik eden fenomen isim özellikle şişkinliğin herkesin yaşadığı bir sorun olduğunu söyledi.

“GÖRDÜKLERİMDEN NEFRET ETTİM”

Saniyeler içinde çekilen iki fotoğrafını paylaşan Loz Fitness, pozlarının ışık ve açıyla bambaşka göründüğünü söyledi. Gün içinde vücudunun farklı görünmesinin normal olduğunu dile getiren fenomen gönderisine, “Dün gerçekten çok kötü bir vücut imaj günü geçirdim. Son derece şişkin ve rahatsızdım. Aynaya baktım ve gördüklerimden nefret ettim. Bu benim vücudum. Bunu kucaklamam gerekiyor” notunu ekledi.

Şişkinliğin ya da vücutta oluşan ödemin geçici bir durum olduğunu fark ettiğinde durumu kabul ettiğini ifade eden Loz Fitness, “Birçoğumuz bu durumlarda kendimizi özgüvensiz ve mutsuz hissediyoruz. Ancak kendimizi ve bedenimizi özgür bırakmalıyız” dedi.



