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Sosyal medya fenomeni Sabrina Sabrok, onlarca estetik ameliyat sonrasında yüzünün bir kısmını kullanamadığını açıkladı

17.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 yaşındaki Arjantinli sosyal medya fenomeni Sabrina Sabrok, 53’ten fazla estetik ameliyat olmasıyla adından söz ettirmeyi başardı. Estetik ameliyatlarının sonrasında oyuncak bebek gibi yapay bir görüntüye sahip olmak istediğini dile getiren fenomen istediğini aldığını söyledi. Ancak cerrahi işlemler ona pahalıya mâl oldu. Ünlü yıldız fazla botoks ve dudak dolgusu nedeniyle yüz felci geçirdi, şimdilerde yüzünün bir kısmını oynatamadığını itiraf etti.

Sosyal medya fenomeni Sabrina Sabrok, onlarca estetik ameliyat sonrasında yüzünün bir kısmını kullanamadığını açıkladı

Gerçek adı Lorena Fabiana Colotta olan Sabrina Sabrok, Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip 50'den fazla ameliyat geçiren ve şeytanla düzenli olarak görüştüğünü iddia eden fenomen, çok fazla botoks ve dudak dolgusu kullandığı için yüzünün sağ tarafında felç geçirdiğini söyledi. Zar zor gülümseyebildiğini belirten fenomen isim estetik ameliyatların sonrasında istediği görüntüye kavuşmaktan mutlu olduğunu belirtti.

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Estetik operasyonlarla birlikte ünlenmeye başladığını ve daha fazla para kazanmanın kendisini iyi hissettirdiğini dile getiren Sabrok, son estetik prosedüründe büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eskisi gibi gülümseyemediğini fark eden Sabrok, “Yüzüme bolca botoks ve dudağıma bol bol dolgu yaptırdım ve yüzümün her tarafına yayılmış durumda. Gülümsemiyorum ve bazen konuşamıyorum” dedi.

Doktorların yüzünün sağ tarafından felç yaşadığını dile getirdiği anları Sabrok, “Haftalarca gezindikten sonra yüzümde bir gariplik hissettim. Doktorlar yaptıkları testlerin sonucunda bir komplikasyon olduğunu ve yüzümün sağ tarafında botoks ve dolgu nedeniyle felç olduğumu söylediler." sözleriyle anlattı. Kaslarını gevşetmesine ve çileden kurtulmasına yardımcı olmak için bir meditasyon merkezini ziyaret edeceğini söyledi.

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