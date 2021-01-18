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Bunu ilk kez yapmıyor! Mia Khalifa’nın OnlyFans kararı

18.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Bunu ilk kez yapmıyor! Mia Khalifa’nın OnlyFans kararı

Eski porno yıldızı Mia Khalifa, OnlyFans hesabından kazandığı paranın 160 bin dolarını bir hayır kurumuna bağışladı.

Mia Khalifa, OnlyFans hesabından kazandığı paranın bir kısmını hayır kurumuna paylaştığını açıkladı. Eski porno yıldızının 160 bin dolarlık bağışı hayranları tarafından çok beğenildi. Geçtiğimiz eylül ayında OnlyFans’a üye olan Mia Khalifa, aylık 11,99 dolar karşılığında üye olanlara özel içerikler üretti.

Mia, Instagram'da şöyle yazdı: "Eylül ayından beri OnlyFans'ta beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sizler benim için en önemli olan hayır kurumlarına ve kuruluşlara 160 bin dolardan fazla bağış yapmama yardım ettiniz, bu platforma ve bunun yüzünden internette tanıştığım tüm inanılmaz, güçlü, kararlı kadınlara minnettarım. Sizler bana çok şey öğrettiniz ve size teşekkür edebileceğimden çok daha fazla şekilde büyümeme yardımcı oldunuz."

Mia Khalifa, geçen yıl OnlyFans'a katılma kararını açıklayarak şunları yazdı: "Beni bu yeni ve heyecan verici platformda desteklediğiniz için ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. Nihayet kim olduğum ve verdiğim kararlar konusunda kendime olan güvenime doğru büyüyorum ve bu, geleneksel sosyal medyanın sınırları dışında kendim olma yolum. Çıplak içerik oluşturmayacak olsam da bu sayfaya Instagram'ım gibi davranacağım"

MİA KHALİFA BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

Bu bağış Mia Khalifa’nın ilk yardımı değil. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda Lübnan’da yaşanan korkunç patlamadan etkilenenlere yardım etmek için açık arttırma düzenlemiş. Etkinlikten gelen tüm parayı patlamadan mağdur olanlara bağışlamıştı.

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