Bunu yapabilen yalnızca dört teknik direktör var! Okan Buruk, Galatasaray'ın tarihine adını altın harflerle yazdırdı...

Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig’deki galibiyet serisini 8’e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 2 maçla da birlikte sarı-kırmızılılar bu sezon üst üste 10. galibiyetini aldı.
Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü’nü yendi.
Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında 8+ maçlık galibiyet serisi yakalayan dördüncü teknik adam oldu.
-Mustafa Denizli
-Reiner Hollman
-Fatih Terim
-Okan Buruk
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