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Bünyan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 08:55 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokakta yaşayan hayvanlar unutmadı.Belediye ekipleri ilçenin farklı noktalarına kedi ve köpek için, içinde mama ve yem olan kaplar bıraktı.Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan doğal hayattaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için ilçe genelinde uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılıyor.Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Belediye ekiplerinin tedbir süresince şimdiye kadar olduğu gibi sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğini belirtti.Başkan Altun;" Yaradılanı seviyoruz, sahip çıkıyoruz yaradandan ötürü.

Bünyan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokakta yaşayan hayvanlar unutmadı.Belediye ekipleri ilçenin farklı noktalarına kedi ve köpek için, içinde mama ve yem olan kaplar bıraktı.
Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan doğal hayattaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için ilçe genelinde uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılıyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Belediye ekiplerinin tedbir süresince şimdiye kadar olduğu gibi sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğini belirtti.
Başkan Altun;" Yaradılanı seviyoruz, sahip çıkıyoruz yaradandan ötürü. Her can bizim için kıymetli kapı önleri, bina önleri veya çevremizde uygun olan yerlere dilsiz dostlarımız için yiyecek ve su bırakmayı ihmal etmeyelim.Bünyan Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarına mama ve mama kapları bıraktık. Düzenli olarak mama ve su bırakacağız. Sizlerden ricamız sokaklardaki dostlarımızı unutmamanızdır." dedi.

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Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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