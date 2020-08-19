Bünyan Belediyesi yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yakutiye Mahallesi Pınarbaşı Mesire alanı güzergahında hem çiftçi ve bahçe sahipleri tarafından yoğun kullanılan hem de mesire alanına alternatif güzergah niteliği taşıyan yolda genişletme ve zemin güçlendirme çalışması yapıyor.

Yol yapım, bakım, onarım ve yeni yolların açılması gibi çalışmalarına 46 mahallede aralıksız devam eden Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yakutiye Mahallesi’nde yol genişletme ve zemin iyileştirme çalışması yapıyor. İş makineleri ile genişletilen yolda dolgu ve sıkıştırma işlemi yapılıyor.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade eden çitçiler ve bahçe sahipleri Başkan Altun ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

