Burak Dakak kimdir? Diriliş Ertuğrul dizisine katılan Burak Dakak kimi canlandıracak? Hangi dizilerde oynadı?

Burak Dakak, Diriliş Ertuğrul dizisi yeni bölümlerinde boy gösterecek. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in canlandırdığı Mahperi Sultan ile Altunaba karakteri ile dahil olduğu Diriliş Ertuğrul dizisine Engin Öztürk ve Burak Dakak'ın da dahil olduğu söylendi. Diriliş Ertuğrul hayranların ise diziye yeni katıldığı açıklanan Burak Dakak'ın kim olduğu merak etmeye başladılar. Peki Burak Dakak kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynamıştır? Diriliş Ertuğrul'da hangi karakteri canlandıracak?
Burak Dakak, 30 Kasım 1998 tarihinde Ankara’da doğdu. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atan Burak Dakak, Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde yer aldı. Henüz çok küçük yaşta sempatik tavırları ve davranışlarıyla oyunculuk kariyerine atılan Burak Dakak, birçok dizilerde üstün başarısıyla adından sıkça söz ettirdi.
2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2014 - Benim Adım Gültepe
2013 - Hıyanet Sarmalı
2013 - Ekip
2009 - Kendi Okulumuza Doğru
2009 - Geniş Aile
2009 - Ezel
2008 - Doğruluk Ekseni
BURAK DAKAK KİMİ OYNAYACAK?
Diriliş Ertuğrul dizisi son bölümünde boy gösteren Mahperi Sultan ile Altunaba karakterlerini Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin canlandırdı. Diziye yeni katılan Engin Öztürk ile Burak Dakak'ın kimi oynayacağı ise merak konusu oldu. Gelen bilgilere göre Engin Öztürk’ün, Diriliş Ertuğrul Dizisinde “Günalp” adlı yeni bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. Burak Dakak ise Diriliş Ertuğrul Dizisi’nde; Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini canlandıracak.
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