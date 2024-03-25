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Burak Deniz'in yeni dizisindeki partneri sosyal medyada gündem oldu! Aralarında 15 yaş fark var...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2024 18:31
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Şehrazad dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Deniz'e kadın başrol arayışları bir süredir devam ediyordu. Deniz'in partneri uzun uğraşlar sonucu belli oldu. Burak Deniz için kendisinden 15 yaş küçük partner seçilmesi sosyal medyada tepki topladı.

Ünlü oyuncu Burak Deniz'in yeni sezonda rol alacağı proje geçtiğimiz Şubat ayında belli olmuştu. ATV ekranlarında gelecek Şehrazad dizisinde komiser Mahir'i canlandıracak Burak Deniz için partner arayışları başlamıştı.

PARTNERİ SU BURCU YAZGI COŞKUN OLDU!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide yörük kızı Canfeza'yı canlandıracak ve komiser Mahir ile imkansız bir aşka düşecek oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. Ancak güzel oyuncunun Burak Deniz'den 15 yaş küçük olması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar:

"33 yaşındaki adamı 18 yaşındaki bir kızla partner yaparken hiç mi utanmadınız", "Bu kızda hep 18 yaşında bir büyümedi gitti", "Yok artık iyice saçmaladılar", "Çok alakasız duruyorlar", "Çok kötü aşırı kötü bu kız yaşından küçük duruyor daha yeni 18 olmuş hiç mi başka oyuncu kalmadı ya", "15 yaş büyük bir adamla 18 yaşındaki oyuncu partner olmamalı casting director kesinlikle işten atılmalı ya da meslek değiştirsin. Ne hikmetse her dizide genç kızları yaşça çok büyük kişiler ile shipliyorlar ahlak kalmadı"


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