Burak Elmas: Ali Sami Yen’e yolladığınız tetikçilerin hesabını vereceksiniz

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.

"GALATASARAY BUNU UNUTMAYACAK"

Elmas paylaşımında, "Ali Sami Yen’e yolladığınız tetikçilerin hesabını vereceksiniz. Şu anki sessizlik sizi umutlandırmasın. Galatasaray asla unutmayacak! Türkiye Futbol Federasyonu" ifadelerini kullandı.

YEDLİN'İN POZİSYONUNDA KIRMIZI KART BEKLEDİLER

Evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray'da karşılaşmanın ilk yarısındaki bir pozisyon, sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Lens'in başrolde olduğu pozisyonda, topu ayağından çıkardıktan sonra Yedlin'in ayağına basan Hollandalı futbolcu, hiçbir şekilde cezalandırılmadı. Galatasaraylı taraftarların kırmızı kart beklediği pozisyonda DeAndre Yedlin sakatlandı.

DONK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 75. dakikasında orta sahada Ryan Donk'un, Artur Sobiech ile girdiği iki mücadele sonrasında hakem Ali Palabıyık oyunu durdurdu. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Palabıyık, 79. dakikada Donk’a kırmızı kart gösterdi.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Ayrıca hakem Ali Palabıyık, son dakikalarda gole giden Kerem Aktürkoğlu'na faul yapıldığı gerekçesiyle Fatih Karagümrük'te Balkovec'e kırmızı kart verdi ve penaltı nokgtasını gösterdi. Ancak VAR'a giden Ali Palabıyık penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

