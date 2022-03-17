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Burak Elmas, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi

17.03.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Elmas, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Barcelona'nın başkanları Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Galatasaray Lisesi’ni ve Galatasaray Müzesi’ni ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Reha Keskin ve Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu da ziyarette yer aldı.

Elmas, Laporta’ya günün anısına tablo takdim ederken, Laporta da Elmas'a Barcelona forması hediye etti.

Laporta, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Adası'nı da ziyaret ederek bilgiler aldı.

Burak Elmas, ziyaretle ilgili Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Barcelona’da konuşmuştuk. Galatasaray'ımızın kurulduğu ocağı, tarihini anlatmıştık. O da burayı görmek istedi. Lisemizde çok önemli bir ağırlama gerçekleştiriyoruz. Lisemizin tarihini, dolayısıyla kulübümüzün tarihini kendine anlattık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın tarihine hayran kaldığını belirten Joan Laporta ise "Hayran kaldım ve büyülendim. Bu güzellikte bir yer aynı zamanda tarih dolu, bizlere bakan koskoca bir geçmiş var." değerlendirmesinde bulundu. Okulda birçok duygunun olduğunu kaydeden Laporta, şunları söyledi:

"Tarih ve eğitim iç içe. Biz Burak Başkan ile Barcelona’dayken hep 'Galatasaray bir kulüpten daha fazlası' diyordu. Biz de bunu kendimiz için söyleriz. Barcelona bir kulüpten fazlasıdır. Ben de başkanın söylediklerini düşünüyordum, anlamaya çalışıyordum. Şimdi çok iyi anladım. Galatasaray hem çok branşlı bir kulüp hem de bir eğitim yuvası. Bu gençler için çok önemli. Değerlerle birlikte büyümeleri için. Misafirperverliğiniz için müteşekkirim. 15. yüzyıldan kalma bir okulu, Galatasaray Lisesi’ni ziyaret eden rakip kulüp olmamız bizim için de büyük bir onur. Bu beni oldukça duygusallaştırdı."

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