Burak Elmas Galatasaray'daki görevinden istifa etti!

Galatasaray, Burak Elmas'ın görevinden istifa ettiği açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Burak Elmas'ın 10 Mayıs tarihinde Sportif AŞ'deki görevinden istifa ettiği belirtildi.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Burak Elmas, 10.05.2018 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Burak Elmas, 26 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulda başkan adayı Ozan Korkut'un listesinde yer alıyor.

