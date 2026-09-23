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Ne Yamal ne Bellingham! La Liga'da zirve Arda Güler'in

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, aldığı sınırlı süreye rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Arda, La Liga'da maç başına en çok şans yaratan oyuncu oldu.

Ne Yamal ne Bellingham! La Liga'da zirve Arda Güler'in
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga'da ilk milli araya 3. sırada giren Real Madrid'de Arda Güler, forma süresi az olmasına rağmen etkili performansıyla öne çıktı. Milli yıldız, Jose Mourinho'nun göreve gelişinden bu yana oynadığı 7 lig maçında 349 dakika süre alırken 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

ARDA GÜLER'DEN 349 DAKİKADA 4 SKOR KATKISI

Ne Yamal ne Bellingham! La Liga da zirve Arda Güler in 1

Arda Güler, Real Madrid'de aldığı süreleri oldukça verimli değerlendirdi. Milli futbolcu, toplam 349 dakikada rakip fileleri 1 kez havalandırırken 3 gol pası verdi.

Bu performans, Arda'nın kısa sürelerde dahi takımına önemli katkı sağlayabildiğini ortaya koydu.

LA LIGA'DA ŞANS YARATMA ZİRVESİNDE

Ne Yamal ne Bellingham! La Liga da zirve Arda Güler in 2

Squawka'nın derlediği istatistiklere göre Arda Güler, sahada kaldığı ortalama 50 dakikada 28 gol fırsatı yarattı.

Milli yıldız bu alanda La Liga'nın zirvesinde yer alırken, Lamine Yamal 27 ile ikinci sırada kaldı.

LAMINE YAMAL'I GERİDE BIRAKTI

Ne Yamal ne Bellingham! La Liga da zirve Arda Güler in 3

Arda Güler'in ardından listede Lamine Yamal bulunuyor. Barcelona'nın genç yıldızı 27 kez şans yaratırken Arda, 28 fırsatla rakibini geride bıraktı.

Inigo Vicente 17, Jude Bellingham ise 16 kez gol fırsatı oluşturdu.

KISA SÜRELERDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Ne Yamal ne Bellingham! La Liga da zirve Arda Güler in 4

Milli futbolcunun dikkat çeken istatistiği, aldığı forma süresiyle birlikte değerlendirildiğinde daha da öne çıkıyor.

349 dakikada 1 gol ve 3 asist üreten Arda, sahada kaldığı bölümlerde hücum organizasyonlarında aktif rol üstlendi.

MOURINHO DÖNEMİNDE 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ne Yamal ne Bellingham! La Liga da zirve Arda Güler in 5

Arda Güler, Jose Mourinho'nun göreve gelmesinden bu yana La Liga'da 7 karşılaşmada forma şansı buldu.

Milli yıldızın önümüzdeki dönemde daha fazla süre alması halinde, sezon başından bu yana ortaya koyduğu istatistikleri geliştirmesi bekleniyor.

REAL MADRID'DE GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Ne Yamal ne Bellingham! La Liga da zirve Arda Güler in 6

La Liga'da ilk milli araya üçüncü sırada giren Real Madrid'de Arda Güler'in performansı dikkat çekmeye devam ediyor.

Milli oyuncunun özellikle yarattığı gol fırsatlarıyla öne çıkması, İspanyol devindeki forma rekabetinde de önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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Arda Güler bellingham real madrid Lamine Yamal
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