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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması! "Buradan kalkmaları lazım"

Fatih Terim, Galatasaray'ın mevcut durumuna ve teknik direktör Okan Buruk'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların yeniden toparlanabileceğini belirterek Okan Buruk'a da övgü yağdırdı.

Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması! "Buradan kalkmaları lazım"
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terim, Okan Buruk'un geçmişte kazandığı şampiyonluklara dikkat çekerken Galatasaray'ın bu sezon da şampiyonluk yarışında olabileceğini söyledi.

"GALATASARAY'DA BİRLİK BERABERLİĞİ SAVUNDUM"

Fatih Terim den Okan Buruk açıklaması! "Buradan kalkmaları lazım" 1

Sosyal medyada kendisine yönelik "Galatasaray'a dön" yorumlarının hatırlatılması üzerine konuşan Fatih Terim, kariyeri boyunca Galatasaray'da birlik ve beraberlikten yana olduğunu belirtti.

Terim, "Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada, bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var bir defa." ifadelerini kullandı.

"5. ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR Mİ? EVET"

Fatih Terim den Okan Buruk açıklaması! "Buradan kalkmaları lazım" 2

Fatih Terim, Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yaşama ihtimalinin bulunduğunu da söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Bu sene 5. şampiyonluk gelebilir mi, evet. İhtimal var mı, büyük ihtimalle. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray." dedi.

OKAN BURUK'A ÖZEL VURGU

Fatih Terim den Okan Buruk açıklaması! "Buradan kalkmaları lazım" 3

Terim, Okan Buruk'un Galatasaray'daki teknik direktörlük performansına da değindi. Başarılı teknik adamların isimlerini sıralarken zaman zaman Buruk'u listeye dahil etmediği için tepki aldığını belirten Terim, bunun nedenini açıkladı.

"OKAN HOCAYI DİĞERLERİNİN ARASINDA SAYMAK SAYGISIZLIK OLUR"

Fatih Terim den Okan Buruk açıklaması! "Buradan kalkmaları lazım" 4

Fatih Terim, Okan Buruk'un kazandığı şampiyonlukların onu farklı bir noktaya taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bazen yeni teknik direktörleri sayarken Okan Hoca'yı saymadığım için tepki gösterenler de oluyor. Şampiyonluklar kazanmış, başka yerlerde de şampiyon olmuş bir hocayı diğerlerinin arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşünüyorum."

TERİM'DEN OKAN BURUK'A DESTEK

Fatih Terim den Okan Buruk açıklaması! "Buradan kalkmaları lazım" 5

Fatih Terim'in açıklamaları, hem Galatasaray'ın sezon içerisindeki durumuna hem de Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerine yönelik değerlendirmeler içerdi.

Terim, Galatasaray'ın geçmişte birçok zorlu dönemden geçtiğini hatırlatırken, sarı-kırmızılıların bu süreçlerden yeniden ayağa kalkabileceğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk galatasaray
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