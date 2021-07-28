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Burak Elmas: Ghezzal transferinden vazgeçtik

28.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Ghezzal transferi hakkında konuştu.

Burak Elmas: Ghezzal transferinden vazgeçtik

Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferi gündemde olan Rachid Ghezzal hakkında konuştu ve Cezayirli futbolcunun transferini kapattıklarını açıkladı.

"GHEZZAL'I HOCAMIZ ÇOK İSTEDİ"

Ghezzal'ın transfer maliyetinin 3.8 milyon euro olduğunu ve dolayısıyla bu transferden vazgeçtiklerini açıklayan Burak Elmas: "Ghezzal'ı hocamız çok istedi ama bu Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro! Galatasaray böyle bir yükün altına girmeme kararı aldı. Sadece Ghezzal için değil, bu maliyetlerde olan ve Galatasaray'ın geleceğine yatırımı olmayacak bir futbolcunun transferini yapmayacağız. Ghezzal transferinden vazgeçtik." dedi.

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Morutan transfer süreci hakkında da konuşan Burak Elmas, "Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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