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Galatasaray transfer haberi: Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor!

28.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın FCSB'den transferi adına büyük uğraş verdiği Olimpiu Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, transfer görüşmeleri adına İstanbul'a geliyor.

Galatasaray transfer haberi: Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ; Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt sonrası ilk hedef olarak FCSB'den Olimpiu Morutan'ı belirlemiş durumda. Transfer görüşmeleri adına Rumen oyuncunun menajeri Florin Vulturar da İstanbul'a geliyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Daha önce Galatasaray'ın oyuncusuna yönelik ilgisini doğrulayan ve Morutan'ın Galatasaray gibi bir kulüpte oynamak isteyeceğini açıklayan Florin Vulturar, Instagram hesabı üzerinden İstanbul'a uçak biletini paylaştı. Rumen basınında da Vulturar'ın İstanbul'da transfer görüşmelerini yürüteceği belirtildi.

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Galatasaray'ın Morutan'ın kulübü FCSB ile anlaşma noktasında ufak detayları kaldığı belirtilirken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, "Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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