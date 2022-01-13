Son dakika: Burak Elmas "Karşılıklı anlaştık" demişti! Fatih Terim'in paylaştığı sözleşmedeki o detay herkesin kafasını karıştırdı

Galatasaray'dan son dakika haberi... Fatih Terim, Galatasaray'la yolları ayırmasının ardından sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…" ifadelerini kullanan Terim'in sözleşmeyi paylaştığı görseldeki bir detay kafaları karıştırdı.

SON DAKİKA: FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMINDAKİ "TEK TARAFLI" İBARESİ KAFA KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz gün açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını belirtmişti. Fatih Terim'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki "Tek taraflı fesih" detayı ise tartışma konusu oldu.

BURAK ELMAS, "BU KARARA KARŞILIKLI VARDIK" DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas 2 gün önce basın toplantısında Fatih Terim’le yolların ayrılması hakkında “Bu karara karşılıklı vardık” demişti. Bu açıklamalara rağmen Fatih Terim'in paylaştığı resmi sözleşmedeki “Tek taraflı” ifadesi kafaları karıştırdı.



