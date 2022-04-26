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Burak Elmas kimdir? Galatasaray Başkanı Burak Elmas ne iş yapıyor?

26.04.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Elmas, ile kulübün diğer 9 yöneticisi mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılmasını isteyerek dava açtı. Galatasaray ile ilgili bu son dakika gelişmesinin ardından Burak Elmas kimdir? Galatasaray Başkanı Burak Elmas ne iş yapıyor? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Burak Elmas kimdir? Galatasaray Başkanı Burak Elmas ne iş yapıyor?

Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Burak Elmas kimdir? Galatasaray Başkanı Burak Elmas ne iş yapıyor? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken 26 Mart Cumartesi günü yapılan son genel kuruldan bu yana 1 aylık Idari Ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istenirken söz konusu durumun 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçime bir engel teşkil etmediği açıklandı.

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974’te İstanbul’da doğan Burak Elmas, Avusturya Lisesi’ndeki öğrenimini bitirmesinin ardından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı.

BURAK ELMAS NE İŞ YAPIYOR?

İş yaşamına Türkiye’nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Burak Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda çalışmasının ardından İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu.

2008 yılı itibarıyla Godiva Investment şirketinde CEO olarak çalışan ve grup yönetim kurulunda yer alan Burak Elmas, aynı anda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden birinde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, görev süresi boyunca önemli stratejik pozisyonlarda bulundu.

Çalışma yaşamında birçok ortak girişimde görev yaptığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Burak Elmas, bu dönemde Ingiltere, Japonya, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde yaptıktan sonra 2020’de tüm görevlerini bıraktı.

Hâlen Türkiye ve İngiltere’de 3 uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Burak Elmas, Galatasaray’daki ilk görevini 1997’de, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak aldı. 1998, 2000 ve 2002’de 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Burak Elmas, profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk defa Süper Kupa ve UEFA kupasını kazandı. 19 Haziran 2021'de Galatasaray başkanı oldu.

Burak Elmas, evli ve iki çocuk babasıdır. Burak Elmas, Almanca ve İngilizce biliyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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