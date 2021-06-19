Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Burak Elmas’ın serveti ne kadar?

Galatasaray PAF takımı sorumluluğu da yapan Burak Elmas, seçimde kırmızı renkli oy pusulası ile yarıştı. Yurt içi ve yurt dışında birçok şirkette önemli görevlerde bulunan Burak Elmas, Galatasaray Sportif A.Ş.’de de yer aldı.

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974’te İstanbul’da doğan Burak Elmas, Avusturya Lisesi’ndeki öğrenimini bitirmesinin ardından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı.

BURAK ELMAS NE İŞ YAPIYOR?

İş yaşamına Türkiye’nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Burak Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda çalışmasının ardından İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu.

2008 yılı itibarıyla Godiva Investment şirketinde CEO olarak çalışan ve grup yönetim kurulunda yer alan Burak Elmas, aynı anda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, görev süresi boyunca önemli stratejik pozisyonlarda bulundu.

Çalışma yaşamında birçok ortak girişimde görev yaptığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Burak Elmas, bu dönemde Ingiltere, Japonya, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde yaptıktan sonra 2020’de tüm görevlerini bıraktı.