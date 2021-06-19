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Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Burak Elmas’ın serveti ne kadar?

19.06.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da 38’nci başkanlık seçimlerinde aday olan Burak Elmas, başkan olduğu takdirde Fatih Terim’le çalışmak istediğini açıklamıştı. İlk 100 gün projesiyle tüm branşları ve kulübü yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen Burak Elmas, Galatasaray’da önemli görevler üstlendi.

Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Burak Elmas’ın serveti ne kadar?

Galatasaray PAF takımı sorumluluğu da yapan Burak Elmas, seçimde kırmızı renkli oy pusulası ile yarıştı. Yurt içi ve yurt dışında birçok şirkette önemli görevlerde bulunan Burak Elmas, Galatasaray Sportif A.Ş.’de de yer aldı.

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974’te İstanbul’da doğan Burak Elmas, Avusturya Lisesi’ndeki öğrenimini bitirmesinin ardından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı.

BURAK ELMAS NE İŞ YAPIYOR?

İş yaşamına Türkiye’nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Burak Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda çalışmasının ardından İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu.

2008 yılı itibarıyla Godiva Investment şirketinde CEO olarak çalışan ve grup yönetim kurulunda yer alan Burak Elmas, aynı anda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, görev süresi boyunca önemli stratejik pozisyonlarda bulundu.

Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Burak Elmas’ın serveti ne kadar

Çalışma yaşamında birçok ortak girişimde görev yaptığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Burak Elmas, bu dönemde Ingiltere, Japonya, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde yaptıktan sonra 2020’de tüm görevlerini bıraktı.

Hâlen Türkiye ve İngiltere’de 3 uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Burak Elmas, Galatasaray’daki ilk görevini 1997’de, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak aldı. 1998, 2000 ve 2002’de 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Burak Elmas, profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk defa Süper Kupa ve UEFA kupasını kazandı.

2018’de ise Galatasaray Sportif AŞ'de görev alan Burak Elmas, evli ve iki çocuk babasıdır. Burak Elmas, Almanca ve İngilizce biliyor.

İŞTE BURAK ELMAS’IN LİSTESİ

Asil: Mehmet Remzi Sanver, Ali Polat Bengiserp, Bikem Ardakoç Kanık, Başak Karaca, Burçak Emre Zorlu, Turhan Özen, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Şükrü Köksal Ünlü, Özgür Işıtan Gün, Rezan Epözdemir.

Yedek: Selim Sefada, İbrahim Reha Keskin, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Ahmet Ozan Şener.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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