Burak Elmas, Radamel Falcao'nun maliyetini açıkladı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün olağan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Burak Elmas, yaptığı konuşmada Radamel Falcao'nun, Galatasaray'a olan yıllık maliyetini açıkladı.
Elmas, yaptığı açıklamada Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a yıllık maliyetinin 9.5 milyon dolar olduğunu ifade etti.
Falcao, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe günü oynanacak St. Johnstone maçının kadrosuna alınmamıştı. Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki golcüyü elden çıkararak, önemli bir maaş yükünden kurtulmak istiyor.
Messi: 120 milyon dolar
Cristiano Ronaldo: 117 milyon dolar
Neymar: 96 milyon dolar
Kylian Mbappe: 42 milyon dolar
Mohamed Salah: 37 milyon dolar
Paul Pogba: 34 milyon dolar
Antoine Griezmann: 33 milyon dolar
Gareth Bale: 29 milyon dolar
Robert Lewandowski: 28 milyon dolar
David De Gea: 27 Milyon dolar
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