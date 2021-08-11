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Burak Elmas, Radamel Falcao'nun maliyetini açıkladı!

11.08.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Burak Elmas, Ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, yaptığı konuşmada Radamel Falcao'nun Galatasaray'a olan maliyetini açıkladı. İşte o sözler...

Burak Elmas, Radamel Falcao'nun maliyetini açıkladı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün olağan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas, yaptığı konuşmada Radamel Falcao'nun, Galatasaray'a olan yıllık maliyetini açıkladı.

İŞTE O RAKAM

Elmas, yaptığı açıklamada Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a yıllık maliyetinin 9.5 milyon dolar olduğunu ifade etti.

KADROYA ALINMADI

Falcao, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe günü oynanacak St. Johnstone maçının kadrosuna alınmamıştı. Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki golcüyü elden çıkararak, önemli bir maaş yükünden kurtulmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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