Burak Elmas, Radamel Falcao'nun maliyetini açıkladı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün olağan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas, yaptığı konuşmada Radamel Falcao'nun, Galatasaray'a olan yıllık maliyetini açıkladı.

İŞTE O RAKAM

Elmas, yaptığı açıklamada Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a yıllık maliyetinin 9.5 milyon dolar olduğunu ifade etti.

KADROYA ALINMADI

Falcao, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe günü oynanacak St. Johnstone maçının kadrosuna alınmamıştı. Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki golcüyü elden çıkararak, önemli bir maaş yükünden kurtulmak istiyor.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR

Messi: 120 milyon dolar

Cristiano Ronaldo: 117 milyon dolar

Neymar: 96 milyon dolar

Kylian Mbappe: 42 milyon dolar

Mohamed Salah: 37 milyon dolar

Paul Pogba: 34 milyon dolar

Antoine Griezmann: 33 milyon dolar

Gareth Bale: 29 milyon dolar

Robert Lewandowski: 28 milyon dolar

David De Gea: 27 Milyon dolar



