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Burak Elmas'tan beklenmedik karar! Dava açtı...

26.04.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yönetim kademesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son habere göre, Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlık kararına karşı harekete geçti.

Burak Elmas'tan beklenmedik karar! Dava açtı...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

TESPİT İSTEDİLER

Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi.

26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. Bu durumun 30 Nisan'daki seçime bir engel teşkil etmediği de özellikle vurgulandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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