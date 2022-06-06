Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay sözler! "Kırgın değil, kızgınım!"

Son dakika haberleri: Galatasaray'da camia, 11 Haziran'da yapılacak olan seçimi beklerken mevcut başkan Burak Elmas'ın sözleri ortalığı karıştırdı. Geride bıraktığımız sezonda devre arasına kadar beraber çalıştığı Fatih Terim için konuşan Burak Elmas'ın sözleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı açıklamalarla yapılacak seçim öncesinde gündeme oturdu.

İŞTE ELMAS'IN SÖZLERİ;

"AYRILDIKTAN SONRA HABER YOLLADI"

Burak Elmas seçimi Fatih Terim sayesinde kazandı" şeklinde yapılan eleştirileri değerlendiren Başkan Elmas, "Sanırım buna Fatih Terim de inanıyor. Bana bu ayrılıktan sonra haber yolladı arkadaşların vasıtasıyla. O da bu yoruma inanmış herhalde. Bilmiyorum onun bir analizi var mı? 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Fatih Terim'in genel kurulda kaç oyu var onun sayısını tespit etmedim. Seçimde Fatih Terim'le çalışmayacağını söyleyen zaten 1 aday oldu. Diğer adayların hepsi zaten devam edeceğini söylemişti." dedi.

"ROLLERİN BİRBİRİNE KARIŞMAMASI LAZIM"

"Ayrılık sürecinde Fatih Terim'le ilgili hiçbir negatif laf söylemedim biliyorsunuz. Saygı duyduğumu söyledim. Basit bir anlaşamama, Galatasaray'da gelecek stratejisi açısından bu profesyonel bir çalışmaydı. Üye Fatih Terim ve teknik direktör Fatih Terim'i birbirinden ayırdım. O rollerin birbirine karışmaması lazım çünkü o zaman sağlıksız bir ilişki oluyor. Üyeler kulübün sahibidir, teknik direktörler profesyoneldir. İkisini de yapamazsınız aynı zamanda. Çünkü bizim tüzüğümüzde bir madde vardır. Kulüpte profesyonel olarak görev alanların üyelikleri dondurulur. Oy kullanamazsınız"

"ÇOK FARKLI BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİM"

"Fatih Terim'in geçmiş Galatasaray'da yaşadığı dönemlerden çok farklı bir davranış sergiledim. Sonrasında yaptıklarıyla ilgili artık aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim. Mesaja 'hayırlısı olsun' dedim. Fatih Terim'le bizim ayrıldığımız esas yer ekip meselesiydi. Hocayla ben ilk konuştuğum zaman 'Galatasaray'da kişilere bağlı olmayan bir futbol stratejisi kurmamız lazım' dedim. Teknik direktörün ekibi olmaz, kulübün ekibi olur. Teknik direktörlerin yardımcı antrenörleri olur. Kulübün departmanları kim gelirse gelsin kurumsal akıldır. Böyle yapmazsanız her gelen teknik direktör kendine göre değişiklikler yapar. Hoca ayrıldıktan sonra ekipteki birçok arkadaş kendi istifa etti zaten, normal değil. Onlar Galatasaray'ın çalışanlarıyla, Galatasaray'da çalışmaya devam etmeleri lazım"

"KIRGIN DEĞİL KIZGINIM"

"Fatih Terim'e artık duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda. Başta biraz kırgınlık hissediyordum ama artık o kırgınlığı hissetmiyorum. Kızgınım, Galatasaray adına kızgınım! Bana kızmalarının Galatasaray'a bir faydası yok. Bana karşı Galatasaray'a zarar verme pahasına bir mücadele verilirse ona kızarım."

"MAYIN EŞEĞİ GİBİ"

"İbra olayından sonra haksızlık oldu, şu oldu, bu oldu diyen çok insan var. Ben de 'Daha önce neredeydiniz' diyorum. Galatasaray başkanı ve yönetimine şu muamele yapılıyor; burada bir mayın tarlası var. Eskilerde mayın eşeği vardır ya, tarlaya sürerler mayını temizlesinler diye. Uzaktan bakarlar, mayınların yerini tespit ettirirler, gerekirse bir eşek daha sahaya sürerler. Kimse bu adamları koruyalım. Bunlar Galatasaray adına çalışıyorlar diye kimse bakmıyor. Bildiğiniz birçok kişi elini kirletmek istemiyor."



