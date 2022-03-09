Burak Elmas'tan Rezan Epözdemir'e mektup! ''Teşekkür ediyoruz''

Galatasaray'ın eski Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e, Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından bir mektup yazıldı. Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'e de mektup yazan Burak Elmas, tecrübeli çalıştırıcıyı Barcelona maçına davet etmişti. Fatih Terim de bu davete teşekkür ederek karşılaşmayı televizyondan izleyeceğini yine aynı şekilde mektupla Burak Elmas'a bildirmişti.

BURAK ELMAS'TAN EPÖZDEMİR'E MEKTUP

Aralık ayında Galatasaray'daki Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir'e Galatasaray Adası konusunda teşekkürlerini sunan Burak Elmas, yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Av. Dr. Rezan EPOZDEMIR,

Galatasaray Adası'nın tahliyesi tamamlanmış olup kıymetli adamızın kontrolü tamamen kulübümüze geçmiştir. Başkan yardımcısı görevini üstlendiğiniz dönemde bu konuda büyük emeklerinizin olduğunu yakından biliyoruz. Bu vesileyle, yapmış olduğunuz bütün katkılar ve çalışmalarınız için camiamız ve Kulübümüz namına tekrar teşekkür ediyoruz."

EPÖZDEMİR TEŞEKKÜR ETTİ

Burak Elmas'ın bu sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Epözdemir şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Burak Elmas'a mektubu ve nezaketi için teşekkür ederim. Galatasaray yalnızca bir spor kulübü olmayıp, değerleri, kültürel birikimi ve müktesebatı ile Türkiye'nin en saygın ve kıymetli eğitim ve kültür kurumlarından biridir. Bu bilinçle, Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için hepimiz çaba sarfediyoruz. Ada davasına ilişkin hukuki sürecin kesinleşmesi de bu çabanın en önemli tezahürlerinden biridir. Bu vesileyle yazılı olarak teşekkür mesajlarını ileten Sayın Dursun Özbek, Sayın Metin Öztürk, Sayın Işın Çelebi ve bütün Galatasaraylılara şükranlarımı sunuyorum. Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray..."

