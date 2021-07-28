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Burak Elmas: TFF'de kaos var

28.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas: TFF'de kaos var

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

TFF ile çözülmesi gereken konular olduğunu ifade eden Burak Elmas, ""TFF ile çok verimli bir toplantı yapıldı ama yetmez. Bizim kişisel olarak bir beklentimiz yok ama biriken sorunlar var, bunların acilen çözülmesi gerekir" dedi.

Her kulübün TFF'nin kurumlarından şikayeti olduğunun altını çizen Burak Elmas, "Bugün aramızda olan kulüplerden adaletten yana şikayeti olmayan yok. Hatta federasyonda olan bazı arkadaşlarımız da aynı şekilde" şeklinde konuştu.

"CİDDİ BİR KAOS YAŞANIYOR"

"Türk futbolunda ciddi bir kaos yaşanmakta. Bunu yabancı sınırı ya da pandemiye indirgeyemeyiz. Gördüğüm sorun şu; Problemler kişisel ilişkilere zimmetlenmiş. Süregelen çözülememiş birçok kronik problem var."

"BİZ HERKESİN HAKKINI SAVUNURUZ"

"TFF kurumlarından memnun olan bir tane kulüp görmedim. TFF'nin hızlı şekilde çözmesi için gerekirse baskı, gerekirse yardım etmek zorundayız. Biz tüm kulüplerin hakkını savunmaya hazır"

YAYINCI KURULUŞTA SORUN NE?

"Yayıncı kuruluş ile çözülemeyen sorunlar varsa, bize söylesinler ve biz de yardım edelim. Tüm kulüplerimizin hakkını kendi hakkımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla tüm kulüplerimizin de bu anlayışla devam etmesini istiyoruz"

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Galatasaray Futbol Kulübü
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