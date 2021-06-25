Burak Elmas: Transferi konuşuyoruz, UEFA sorunu var

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sarı kırmızılılarla ilgili transfer ve genel durum açıklaması yaptı. İşte Burak Elmas'ın sözleri...

TRANSFERİ KONUŞUYORUZ

"Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlamalarını, hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Bu süreci görüşerek hocamızla birlikte hergün birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz. Bunun dışında ise geldiğimizde karşılaştığımız önemli sorunlar var, onları çözmeye çalışıyoruz"

UEFA İLE PARA SORUNU VAR

"Hem transfer yapabilmek için hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için maalesef çok ciddi bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz ondan sonra da hem PSV maçına hem de önümüzdeki sezona hızlı bir şekilde hazırlanacağız."

ŞİKAYET ETMEYE GELMEDİK

"Mali tabloyla ilgili yorum yapmak istemem. Neden? Biz buraya şikayet etmeye değil, çözüm üretmeye geldik. Biz Galatasaray'ı birleştirmek istiyoruz. Şimdi burada şikayet edip insanları kırmaktan ziyade, sorunları tespit edip, sorunları çözmenin Galatasaray'ın birleşmesi ve geleceği için daha uygun olduğunu düşünüyoruz."

