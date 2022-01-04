Burak Elmas, yönetimi eleştirenlere fena patladı: Devam edeceğiz

Galatasaray'da kötü gidişin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Başkan Burak Elmas, yaptığı açıklamayla tepkilere cevap verdi. "Doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz" diyen Elmas, radikal kararlar almaya devam edeceklerini belirtti.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray’da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray’ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."

