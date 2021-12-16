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  4. Burak Elmas'tan istifa eden Şükrü Köksal Ünlü'ye teşekkür:

Burak Elmas'tan istifa eden Şükrü Köksal Ünlü'ye teşekkür:

16.12.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Köksal ağabeye bu yolculukta bütün paylaştıklarımız, Galatasaray'a sunduğu başarılı hizmetler ve gösterdiği güçlü aidiyet için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Kulübü adına teşekkür ederim"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Genel Sekreter Şükrü Köksal Ünlü'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ünlü'nün genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini kendisine ilettiğini kaydetti.

Köksal Ünlü ile sadece yönetim kurulunda değil yıllar boyunca çok şey paylaştıklarını aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a dair hayallerim doğrultusunda beraber yola çıktık. Bu yolculukta bana hep destek oldu ve beni hiç yalnız bırakmadı. İstifa nedenlerini anlamak ve saygı duymakla birlikte yönetim kurulu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum. Tesellim, kendisinin de ifade ettiği gibi, birbirimize olan sevgi ve desteğimizin devam edeceğini bilmektir.

Köksal ağabeye bu yolculukta bütün paylaştıklarımız, Galatasaray'a sunduğu başarılı hizmetler ve gösterdiği güçlü aidiyet için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Kulübü adına teşekkür ederim."

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