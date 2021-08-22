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Burak Gören: Kazanan bir takım olmayı hedefliyoruz

22.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Burak Gören, "Hem Euro Cup'ta hem Basketbol Süper Ligi'nde iyi oynayan, istikrarlı bir şekilde kazanan bir takım olmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Burak Gören: Kazanan bir takım olmayı hedefliyoruz

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, hem Avrupa'da hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde hedeflerinin iyi oyun ve istikrar olduğunu söyledi.

Başkent temsilcisinin başantrenörü Burak Gören, geçen sene iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bu sene hem ULEB Avrupa Kupası'nda hem de Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceğiz. Buna göre sezon planlamasını yaptık ve kadromuzu şekillendirdik. Sezonun ilk maçında ligin en kaliteli ekiplerinden TOFAŞ'la karşılaşacağız" dedi.

Basketbolun taraftarsız keyif vermediğine dikkati çeken Gören, "Sezonun ilk haftasında taraftarımız da tribünde yerini alacak. Hem ULEB Avrupa Kupası hem de Basketbol Süper Ligi'nde iyi oynayan, istikrarlı bir şekilde kazanan bir takım olmayı hedefliyoruz. Bütün takımlarımıza sakatlığın, hastalık durumlarının yaşanmadığı sağlıklı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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