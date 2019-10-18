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Burak Hakkı’nın Yunan sevgilisi Hara Pappa yeni imajıyla gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Burak Hakkı’nın Yunan sevgilisi Hara Pappa katıldığı Greece’s Next Top Model (Yunanistan’ın Gelecek Top Modeli) yarışması için imaj değiştirdi! Hakkı sevgilisinin bu halini görmeden bile beğendi.

Burak Hakkı’nın Yunan sevgilisi Hara Pappa yeni imajıyla gündem oldu

Burak Hakkı’nın Yunan sevgilisi Hara Pappa, Greece’s Next Top Model (Yunanistan’ın Gelecek Top Modeli) yarışmasına katıldı. 25 yaşındaki model, yarışma formatı gereği imajında bazı değişiklikler de yaptı.

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İmaj değişikliğinin ardından yayında Hakkı’yı arayan Pappa, saçlarının “La Casa de Papel” dizisindeki Tokio karakterine benzediğini söyledi. Hakkı, onu görmese de iltifatı eksik etmedi: “Çok güzel.”

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Hakkı'nın bu tepkisine sosyal medyada yorum yağdı. Herkes Hakkı'yı 'çok aşık, her haliyle seviyor' diyerek takdir etti.

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Burak Hakkı’nın Yunan sevgilisi Hara Pappa

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