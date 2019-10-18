Burak Hakkı’nın Yunan sevgilisi Hara Pappa yeni imajıyla gündem oldu

Burak Hakkı’nın Yunan sevgilisi Hara Pappa, Greece’s Next Top Model (Yunanistan’ın Gelecek Top Modeli) yarışmasına katıldı. 25 yaşındaki model, yarışma formatı gereği imajında bazı değişiklikler de yaptı.

İmaj değişikliğinin ardından yayında Hakkı’yı arayan Pappa, saçlarının “La Casa de Papel” dizisindeki Tokio karakterine benzediğini söyledi. Hakkı, onu görmese de iltifatı eksik etmedi: “Çok güzel.”

Hakkı'nın bu tepkisine sosyal medyada yorum yağdı. Herkes Hakkı'yı 'çok aşık, her haliyle seviyor' diyerek takdir etti.



