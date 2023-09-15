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Burak Kapacak transferinde sona gelindi! Fenerbahçe'den ayrılıyor, Adana Demirspor'a gidiyor

15.09.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluğu kimseye bırakmak istemeyen Fenerbahçe'de Nazım Sangare'nin ardından sürpriz bir ayrılık daha kapıda. Sarı-Lacivertliler Bursaspor'dan büyük umutlarla kadroya kattığı ancak beklentilerin altında kalan Burak Kapacak ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Burak Kapacak

Burak Kapacak

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye'de transferde perdenin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler birçok isimle görüşmelerine devam ederken bu yönde sürpriz bir gelişme yaşandı.

BURAK KAPACAK ADANA DEMİRSPOR'A

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Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Burak Kapacak transferi konusunda prensip anlaşmasında vardı.

SONA GELİNDİ

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Haberde, iki taraf arasında son görüşmelerin yapıldığı transferin kısa süre içinde resmileşeceği ifade edildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

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