Burak Kapacak transferinde sona gelindi! Fenerbahçe'den ayrılıyor, Adana Demirspor'a gidiyor

Türkiye'de transferde perdenin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler birçok isimle görüşmelerine devam ederken bu yönde sürpriz bir gelişme yaşandı.

BURAK KAPACAK ADANA DEMİRSPOR'A

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Burak Kapacak transferi konusunda prensip anlaşmasında vardı.

SONA GELİNDİ

Haberde, iki taraf arasında son görüşmelerin yapıldığı transferin kısa süre içinde resmileşeceği ifade edildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

