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Burak Kocaoğlu, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına atandı

İZMİR HABERLERİ  | 21.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulunun adli ve idari yargı 2020 yılı yaz kararnamesi ile Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu da Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.27 Şubat 2017 yılında Menemen Cumhuriyet Savcılığından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aşkın Yeğin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun adli ve idari yargı 2020 yılı yaz kararnamesi ile Samsun’un nüfus yoğunluğu bakımından üçüncü büyük ilçesi olan Çarşamba ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun adli ve idari yargı 2020 yılı yaz kararnamesi ile Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu da Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
27 Şubat 2017 yılında Menemen Cumhuriyet Savcılığından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aşkın Yeğin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun adli ve idari yargı 2020 yılı yaz kararnamesi ile Samsun’un nüfus yoğunluğu bakımından üçüncü büyük ilçesi olan Çarşamba ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Aynı yaz kararnamesi ile Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Başsavcı Burak Kocaoğlu, 2018 yılında Akhisar Cumhuriyet Savcılığından Ergani Cunmhuriyet Başsavcılığına atanmıştı.

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