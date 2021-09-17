Burak Kut: Kendimi korumak için sırlarım var

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burak Kut, geçtiğimiz akşam Bomonti'deki bir mekanda müzikseverlerle bir araya geldi. Kut, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"PANDEMİ DÖNEMİNDEN İYİ FAYDALANDIM"

Pandemi döneminin kendisine artıları olduğunu söyleyen 48 yaşındaki şarkıcı, "Uzun zaman evimde hayal ettiğim stüdyoyu hayata geçirme imkanım oldu. Yıllardır bana kızan 'Neden daha sık üretmiyorsun?' diyen sevenlerime karşılık vermek için bunu yaptım. Çokça şarkı yazdım ve bu dönemden iyi faydalandım. Yaklaşık 50'ye yakın beste yaptım. Bunların çoğu piyasaya çıkabilir durumda. Benim için verimli geçti. Tabii ki müzisyen arkadaşlarımız için ağır geçti. Biz de bunu telafi etmek için üretmeye devam edeceğiz." dedi.

"KENDİME ÇOK DİKKAT EDİYORUM"

90'lı yılların başında genç kızların hayranlığıyla adından söz ettiren Burak Kut'un fit hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü popçu, gazetecilerin, "Yıllar geçse de Burak Kut hala aynı... Nasıl bu kadar genç kalabiliyorsunuz?" sorusuna "Kendime çok dikkat ediyorum. Çok da abartmıyorum. Buna 'Takdiri ilahi' diyorum. Genetik avantaj... Kendimi korumak adına belli başlı sırlarım da var. Onu da sizlere burada anlatmayacağım." şeklinde yanıt verdi.



