Burak Önal; “Pandemi süreci, dijital pazarlama için fırsat”

Crabs Media Kurucu ortağı Burak Önal, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs krizinin dijital pazarlama için büyük fırsatlar barındırdığına dikkat çekti.

Dijital pazarlama uzmanı Önal, medya, finans, sağlık, yemek (online sipariş), ilaç gibi hizmetleri ya da ürünleri olan şirketler için bu süreçte büyük bir artı değerin söz konusu olduğunu vurgulayarak “Bu alanlara yönelik faaliyet gösteren firmaların trafikleri tavan yaptı. Bu da satışlarının arttığı ve girişimlerinin büyüyeceği anlamına geliyor” dedi.

Covid-19 sürecinde pazarlama çalışmaları odağında neler yapılabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Burak Önal, “Zor zamanlardan geçiyoruz. Sadece Türkiye veya dünyanın belli bir bölgesi değil. Tüm dünya zor günler yaşıyor. Çünkü birkaç ay önce başlayan salgın hala devam ediyor. Dolayısıyla salgına karşı halen teyakkuzdayız. Covid-19 çıktığından ve sınır kapıları, şirketler kapanıp insanlar evden çalışmaya başladığından beri birçok firma trafik kaybı yaşadı. Bu kaybı müşterilerimiz de yaşadı. Bazısının işleri deyim yerindeyse baltalandı. Ve hatta bazı firmalar daha ilk 2 hafta içerisinde battı. Organik trafiğin dip yaptığı şirketler iş yapamadığı için çalışanlarına maaş vermekte zorlandılar. Fakat devlet hızlı bir aksiyon göstererek bir takım ekonomik tedbirler aldı. Ancak bu önlemlere rağmen; turizm, seyahat gibi bazı sektörler ne yazık ki ciddi manada darbe yedi. Dijital pazarlama faaliyetlerinde, trafik alamadığımız durumlarda, girişimimizin geliri de azalıyor veya tamamen yok oluyor. Burada iki ihtimalimiz var; ya trafik alabilmek için işimizi komple dijitalleştireceğiz ve tüm pazarlama faaliyetlerini seferber edeceğiz ya da etkileşime ve daha az kâra odaklanıp bir şekilde trafiği sürdürmeye çalışacağız. Bu arada; medya, finans, sağlık, yemek (online sipariş), ilaç gibi hizmetleri ya da ürünleri olan şirketler için büyük bir artı değer söz konusu. Bu alanlara yönelik faaliyet gösteren firmaların trafikleri tavan yaptı. Bu da satışlarının arttığı ve girişimlerinin büyüyeceği anlamına geliyor.