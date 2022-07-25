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Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği Hürrem Sultan kostümlü hayranı Playboy güzeli çıktı

25.07.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in Rusya'da para karşılığında bazı hayranlarıyla yemek yemesi magazin gündeminde geniş yer buldu. Özçivit'in, yemek yediği bu isimlerden bazılarının eski Playboy dergisinin kapağında yer almış olması gündem oldu.

Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği Hürrem Sultan kostümlü hayranı Playboy güzeli çıktı

Küçük Sırlar, Çalıkuşu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda ve Kuruluş Osman dizileriyle yurt dışında büyük hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'da izdiham yarattı.

PARA KARŞILIĞI RUS KADINLARLA YEMEK YEDİ

Oyuncu, para karşılığı bazı Rus hayranlarıyla Rusya'da bir restoranda yemek yedi. Özçivit'in mekandan çıkmasıyla izdiham aldı. Oyuncu, güvenlik önlemlerine rağmen bazı kadın hayranlarının arasında kaldı. Fahriye Evcen'le evli olan ve ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Özçivit'in video'ları sosyal medyanın gündemine oturdu.
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YEMEK YEDİĞİ İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Özçivit'in para karşılığında yemek yediği isimler ise ortaya çıktı. Bir dönem Playboy dergilerinde kapak olan şu dönemde ise şarkıcılık yapan Olga Buzova, oyuncuyla yemek yiyip sohbet etti. Olga Buzova'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise olay oldu. Birbirinden seksi karelerini yayınlayan Buzova, Özçivit'le pozlarını da paylaştı. Buzova, oyuncuyla karelerine, "Fotoğraf çektirmek istedi. Kim olduğunu biliyor musunuz?" diyerek, takipçilerine sordu.Normalde ortalama 500 yorum alan Rus güzeli Özçivit'le karesi 20 saatte 10 bine yakın yorum alması dikkat çekti.

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PLAYBOY GÜZELİ

Özçivit'in ikinci yemek yediği isim ise Natalia Rudova, Olga Buzova gibi bir dönem Playboy dergisine kapak olan Rudova, şu dönemde ise oyunculuk yapıyor. 4 milyon 400 bin takipçisi olan Rudova, sosyal medyada nefes kesen fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.Birbirinden seksi kareler yayınlayan Natalia Rudova, Özçivit'le yaptığı selfie'ye, "Kızlar beğeneceksiniz biliyorum. Yakışıklı" diyerek, oyuncuyu etiketledi.

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"FAHRİYE EVCEN GÖRMESİN"

Sosyal medyada iki Playboy yıldızına bazı sosyal medya kullanıcıları, "Fahriye Evcen bu isimlerle yemek yediğini biliyor mu?", "Fahriye Evcen bu kareleri görmesin" ve "Bu fotoğraflar Burak Özçivit'in başını yakar" gibi yorumlar yapıldı.

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HÜRREM SULTAN KOSTÜMÜ GİYDİ

Özçivit'in üçüncü yemek yediği isim ise bir dönem 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Hürrem Sultan'ın giydiği kostümü kullanması dikkat çekti. O dizide Malkoçoğlu'nu oynayan Özçivit, Rus hayranının Osmanlı dönemine ait kostümü giymesi gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
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