Burak Özçivit'in yeni imajıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman Gazi rolünü canlandıracağı ve bu nedenle imajını değiştirdiği iddia edilmişti. Burak Özçivit'in bu sezon Diriliş'te rol alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak ünlü oyuncu yeni imajıyla hayranlarının beğenisini kazandı. Saçlarını uzatan ve bıyık bırakan Özçivit son videosuyla sosyal medyayı salladı.

Burak Özçivit saçlarını savurduğu anları ağır çekimde kayıt altına aldı. Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülendi. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Osman Bey sallayacak ortalığı belli oldu" yorumunu yaptı.

