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Burak Özçivit'e şok! Hakkında soruşturma başlatıldı

16.10.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit’in kendilerine hakaret ettiğini söyleyen 4 set çalışanı, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu.

Burak Özçivit'e şok! Hakkında soruşturma başlatıldı

'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne süren set çalışanları, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, "Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır" dedi.

Beykoz Riva’da 8 Aralık 2020’de ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in kendilerine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KİMSE AĞZINI AÇIP TEK BİR KELİME SÖYLEMEDİ"

Müştekilerden A.Ö., dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyerek, “Olay günü çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit içinde bulunduğu çadırdan çıkarak set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit’in ettiği küfürleri duyunca şok girdi ve kimse ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur” diyerek oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, ‘birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.

"AĞZIMDAN KÜFÜR VE HAKARET ÇIKMADI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Özçivit, “Müşteki olarak adı geçen şahısları oynamış olduğum dizi olan ‘Kuruluş Osman’ınn set ekibi görevlileri olmasından ötürü tanırım. İddia ettikleri gibi kendilerine kesinlikle hakaret etmedim. Set ortamının stresli olduğu doğrudur. Ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Çıkması da mümkün değildir. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir” dedi.

"BEYANLARI KABUL EDİLİR DEĞİL”

Müştekiler ile yapımcı firma arasında birtakım anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Bu kişiler, ihtilafların çözümü için benim ismimi bu olaya dahil ederek yapımcı firmayı zor durumda bırakmayı amaçlıyor. Set ortamında yüze yakın kişi vardır. Şirketle anlaşmazlıkları olan tarafın amacı, benim üzerimden olduğunu iddia ettikleri alacaklarını almaktır. Dolayısıyla beyanları inandırıcı ve kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Savcılık, suçun ‘uzlaşma’ kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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