Burak Uygur: Ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdüren Burak Uygur, olimpiyat hedefi ve evindeki antrenman süreci hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde uluslararası organizasyonlarda birçok madalya elde eden milli sporcu, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürdüğünü dile getirdi. Salgından herkes gibi sporcuların da etkilendiğini belirten Burak Uygur, bu süreci evde antrenman yaparak geçirdiğini ifade etti.

Burak, antrenmanlarını milli takım arkadaşlarıyla beraber yapamadığı için üzgün olduğunu anlatarak, "Daha önce kendim çalışma programı hazırlamıştım ancak şimdi milli takımımızın WhatsApp grubundan antrenörlerimizin gönderdiği antrenman programını uyguluyorum. Kurallara uyup evde kalıyoruz. Böylece antrenmanları da bırakmamış oluyoruz" diye konuştu.

Avusturya'nın Salzburg kentinde son katıldığı turnuvada talihsiz bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Burak, bu süreçte sakatlığını atlatarak organizasyonlara daha iyi hazırlanabileceğini kaydetti.