Burak Yılmaz: 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, 2-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinden sonra yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz, "Elimden geleni yaptım, 14 gün sıkıntılı karantina sürecim oldu. İyi bir sezon geçirmedik. 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız. Kovid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez, bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz." dedi.
Burak Yılmaz, "Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim." açıklamasını yaptı.
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