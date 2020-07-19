SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Burak Yılmaz: 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız

Burak Yılmaz: 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2020 23:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz: 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, 2-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinden sonra yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİZ ŞAMPİYON OLMALIYIZ"

Burak Yılmaz, "Elimden geleni yaptım, 14 gün sıkıntılı karantina sürecim oldu. İyi bir sezon geçirmedik. 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız. Kovid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez, bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz." dedi.

"YERİ GELİNCE SÖYLEYECEĞİM"

Burak Yılmaz, "Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktıCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
Sergen Yalçın'ın Victor Ruiz tepkisiSergen Yalçın'ın Victor Ruiz tepkisi
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!

Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!

Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...

Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burak Yılmaz: 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız

Burak Yılmaz: Biz şampiyon olmalıyız

ÖZET | Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

Derbide Beşiktaş kazandı!

Sergen Yalçın'ın Victor Ruiz açıklaması!

Sergen Yalçın'ın Victor Ruiz tepkisi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Karşıyakalı Doğukan İnci Beşiktaş yolcusu

Beşiktaş TFF 3. Lig'den transfer yapıyor

Beşiktaş, Murat Bilge ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta şok ayrılık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.