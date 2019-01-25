SPOR

Burak Yılmaz’a hem destek hem de protesto

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.01.2019 20:44 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş-BB Erzurumspor’u konuk ederken tribünlerden Burak Yılmaz’a hem destek hem de protesto vardı.

Burak Yılmaz’a hem destek hem de protesto

Beşiktaş’ın BB Erzurumspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde tribünler Burak Yılmaz için ikiye bölündü.

Golcü futbolcu ısınırken şut çalışmasında attığı goller sonrasında tribünlerin bir kısmı Burak’ı alkışlarken bir grup ise ıslıkladı. Esame listelerinin okunduğu sırada hoparlörden Burak Yılmaz’ın adı duyulduğu anda tribünlerin büyük çoğunluğu golcü oyuncuya destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak tepkisini sürdürdü.

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