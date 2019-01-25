Burak Yılmaz’a hem destek hem de protesto

Beşiktaş’ın BB Erzurumspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde tribünler Burak Yılmaz için ikiye bölündü.
Golcü futbolcu ısınırken şut çalışmasında attığı goller sonrasında tribünlerin bir kısmı Burak’ı alkışlarken bir grup ise ıslıkladı. Esame listelerinin okunduğu sırada hoparlörden Burak Yılmaz’ın adı duyulduğu anda tribünlerin büyük çoğunluğu golcü oyuncuya destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak tepkisini sürdürdü.
Yanal'dan transfer ve Moses sözleri!
'Açıklayacak kelime bulamıyorum'
Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!
Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...
Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!
Milli yıldıza flaş talip!
Zargo Toure’nin mutlu günü
Jem Karacan Avustralya'ya transfer oldu
Bir dönem F.Bahçe'de oynamıştı! Ayrılığını açıkladı
Novak gollerine devam ediyor
Ozan Kabak açıklaması
Kulüp görüşmeyi resmen açıkladı
Oğuz Çetin'e görev
Okuyucu Yorumları 0 yorum