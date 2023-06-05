SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Burak Yılmaz aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı! Yeni görevi...

Burak Yılmaz aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı! Yeni görevi...

05.06.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Tecrübeli oyuncu gerçekleştirdiği basın toplantısında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. İşte detaylar...

Burak Yılmaz aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı! Yeni görevi...

Süper Lig'de birçok takımda forma giymesinin ardından son olarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrılan Burak Yılmaz'ın kariyerine ne şekilde yön vereceği merak ediliyordu. Tecrübeli oyuncu için birçok iddia ortaya atılırken, bunlardan biri de aktif futbolculuk kariyerine nokta koyarak, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olacağıydı.

'BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Screenshot_20

Tecrübeli futbolcunun kariyerine ne şekilde yöne vereceği merak konusu olurken, Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çırağan sarayında basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

KARİYERİNİ NOKTALADIĞINI DUYURDU

ec2f4e0819db4406ae7a6a494784ae9d

Burak paylaşımında "Pazartesi günü saat 16:00 da Çırağan sarayında basın toplantısı yapacağım. Değerli basın mensuplarını bekliyorum. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı. Merakla beklenen toplantı gerçekleşirken, Yılmaz burada yaptığı açıklamada futbolculuk kariyerini noktaladığını resmen duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz bir final! 90+8. dakikada gol geldi ve...İnanılmaz bir final! 90+8. dakikada gol geldi ve...
''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!
Süper Lig'in iki devi, Büyükekşi'yi istemedi!Süper Lig'in iki devi, Büyükekşi'yi istemedi!
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz son dakika futbol veda Süper Lig paylaşım süper li

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.