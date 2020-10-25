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Burak Yılmaz ateş püskürdü! Christophe Galtier'e ağır küfürler

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.10.2020 21:54 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'in Nice'e konuk olduğu maçın 79. dakikasında oyundan alınmasının ardından çılgına döndü. Yedek kulübesine agresif bir şekilde gelen Burak'ın hocası Christophe Galtier'e ağır küfürler ettiği duyuldu.

Burak Yılmaz ateş püskürdü! Christophe Galtier'e ağır küfürler

Fransa Ligue 1'de 8. haftanın öne çıkan mücadelesinde Nice, Lille’i ağırladı. 90 dakika, Nice’ten Dolberg’in 49 ve Lille’den Burak Yılmaz’ın 58. dakikadaki golleriyle berabere bitti. Burak, bu sezon Ligue 1’deki gol sayısını 4’e yükseltti.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmasının ardından adeta çılgına döndü.

HOCASINA AĞIR KÜFÜRLER

Yerini Jonathan David'e bırakan ve yedek kulübesine büyük bir sinirle gelen 33 yaşındaki golcünün hocası Christophe Galtier'e ağır küfürler ettiği televizyondan net bir şekilde duyuldu.Fransız ekibinin milli oyuncumuza ceza verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

1-1'lik sonucun ardından Lille, puanını 18’e, Nice ise 14’e çıkardı. Böylece Paris Saint-Germain, averajla liderlik koltuğuna oturdu.


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