Burak Yılmaz: Beşiktaş'ta oynamayı o kadar çok istedim ki...

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı taraftarları mutlu etmek için sahada her şeyini verdiğini belirtti.

Burak Yılmaz, Beşiktaş dergisinin nisan ayı sayısında yer alan röportajında, taraftarlara teşekkür ederek, "Onların karşısına her çıktığımda mutluluk, gurur, heyecan gibi bütün bu duyguları bir arada yaşıyorum. Eğer benim performansım yükseliyorsa yüzde yetmişi onların sayesindedir. Çünkü onlar beni bağırlarına basmasa ve bu desteği hissetmeme sebep olmasalardı mevcut performansımı belki 3-4 hafta sonra yakalayabilirdim. Her şey tamamen onların sayesinde. Onları mutlu etmek için maçtan sonra evlerine güler yüzle gönderebilmek için sahada her şeyimi veriyorum ve vereceğim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transferinin iki taraf için de kolay olmadığını aktaran 33 yaşındaki futbolcu, "Nedenlerine girmeyeceğim çünkü aslında herkes neyin ne olduğunu biliyor ama ben bu transferi ısrarla istedim. Çünkü burası oynamak istediğim bir yer ve buraya gelmek için yapmam gerekenlerin hepsini yaptım. Benim inancıma göre biri olmak istediği yere varabilmesi için yapması gereken her şeyi yapmalıdır ve ben Beşiktaş'ta oynamayı o kadar çok istiyordum ki üzerime düşen her şeyi yaptım. Şükürler olsun, hepimiz doğru kararı vermişiz ve iyi ki gelmişim." değerlendirmesinde bulundu.