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Burak Yılmaz: Beşiktaş'ta oynamayı o kadar çok istedim ki...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz, "Geçmişimde gençlik ve tecrübesizlik ile hızlı ve yanlış kararlar aldığım zamanlar oldu. Küçükken bazı şeylerin değerini anlamıyor ve pire için yorgan yakıyorsunuz. Onların zararını büyüdükçe görüyorsunuz. Çok keşkelerim olmuştur" dedi.

Burak Yılmaz: Beşiktaş'ta oynamayı o kadar çok istedim ki...

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı taraftarları mutlu etmek için sahada her şeyini verdiğini belirtti.

Burak Yılmaz, Beşiktaş dergisinin nisan ayı sayısında yer alan röportajında, taraftarlara teşekkür ederek, "Onların karşısına her çıktığımda mutluluk, gurur, heyecan gibi bütün bu duyguları bir arada yaşıyorum. Eğer benim performansım yükseliyorsa yüzde yetmişi onların sayesindedir. Çünkü onlar beni bağırlarına basmasa ve bu desteği hissetmeme sebep olmasalardı mevcut performansımı belki 3-4 hafta sonra yakalayabilirdim. Her şey tamamen onların sayesinde. Onları mutlu etmek için maçtan sonra evlerine güler yüzle gönderebilmek için sahada her şeyimi veriyorum ve vereceğim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transferinin iki taraf için de kolay olmadığını aktaran 33 yaşındaki futbolcu, "Nedenlerine girmeyeceğim çünkü aslında herkes neyin ne olduğunu biliyor ama ben bu transferi ısrarla istedim. Çünkü burası oynamak istediğim bir yer ve buraya gelmek için yapmam gerekenlerin hepsini yaptım. Benim inancıma göre biri olmak istediği yere varabilmesi için yapması gereken her şeyi yapmalıdır ve ben Beşiktaş'ta oynamayı o kadar çok istiyordum ki üzerime düşen her şeyi yaptım. Şükürler olsun, hepimiz doğru kararı vermişiz ve iyi ki gelmişim." değerlendirmesinde bulundu.

"HEM HEYECAN HEM DE BİRAZ KORKU VARDI"

Vodafone Park'ta seyircinin önüne çıkmadan önce heyecan yaşadığını vurgulayan Burak Yılmaz, şunları kaydetti:

"O gece uyuyamamıştım. Bunu tarif edemiyorsun işte. Tatlı bir heyecan, hatta heyecandan ziyade bir futbolcunun hayatında yaşayabileceği en güzel duygulardan biri. Bunun haricinde ilk maçıma çıkarken gelebilecek tepkileri de bildiğim için hem heyecan hem de biraz korku vardı. Bir de beni tanıyanlar baskı altında daha iyi performans sergilediğimi biliyor. Bu sebeple o korku hissini üzerimden çabuk attım. Açıkçası bu heyecanı sadece ilk maçta değil, Vodafone Park'a çıktığım her maçta hissediyorum."

Beşiktaş'a ilk geldiği dönem ile şu anki dönemi kıyaslayan deneyimli futbolcu, "Artık daha tecrübeliyim. Nerede ne yapacağımı daha iyi biliyorum. Duygularımı kontrol etme noktasında daha başarılıyım. Gençliğin verdiği sinir etkisi eskisi gibi değil, yine var ama onları bastırabilme yeteneğim de daha gelişti. Beşiktaş ise o dönemden sonra üç şampiyonluk daha yaşadı. Daha da büyüyor Beşiktaş. İlk zamanımla kıyasladığımda hedeflerini daha yukarılara koyan çok güzel bir aile gördüm burada. Taraftar ise daha bilinçli, takıma desteği ise yine eskisi gibi muazzam. Kötü oynadığımız zamanlarda bile verdikleri desteği görebiliyorum. Bunun dışında Beşiktaş, taraftarı olduğu her birey için bir aşk, bunu görebiliyorsun, hissedebiliyorsun." şeklinde görüş belirtti.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN HAYATIMDAKİ YERİ TARİF EDİLEMEZ"

Burak Yılmaz, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kariyerindeki yerinin büyük olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Şenol Güneş'in hayatımdaki yeri tarif edilemez. Hiç uzatmayacağım, şu anda neye sahipsem onun sayesindedir. Allah ondan razı olsun, benim için baba gibidir, çok güzel bir insandır. Zaten en büyük özelliği 'sorunlu, bitti' denilebilecek oyuncuların hepsini hayata döndürüp, en yüksek performansı alabilmesidir. Aslında bütün bunları nasıl yaptığını da kendisine sormak gerek. Eminim daha birçok Burak çıkartacaktır."

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