SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşılaşırken, dev maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlardan Başkan Sadettin Saran'a büyük destek geldi. Stadyuma gelen Saran ise taraftarı selamladı. işte detaylar...

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek!
Burak Kavuncu

Ziraat Kupası C grubunda dev bir mücadele bu akşam sahnede olacak. Fenerbahçe evinde Beşitaş ile karşılaşırken, dev maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Sadettin Saran lehine destekte bulundu.

FENERBAHÇE TARAFTARI SARAN'I KARŞILADI!

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran a destek! 1

İşte Sadettin Saran için stadyuma asılan dev pankart...

SADETTİN SARAN CEVAP VERDİ!

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran a destek! 2

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'de taraftarların sevgi gösterisi ve tezahüratlarıyla karşılandı. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran derbi öncesi tribünleri selamladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan: "Yenilmez olmak istiyoruz"Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan: "Yenilmez olmak istiyoruz"
Jakobs Galatasaraylıları hem korkuttu hem sevindirdi! Jakobs Galatasaraylıları hem korkuttu hem sevindirdi!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Derbi Sadettin Saran son dakika beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.