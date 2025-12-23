Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek!

Ziraat Kupası C grubunda dev bir mücadele bu akşam sahnede olacak. Fenerbahçe evinde Beşitaş ile karşılaşırken, dev maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Sadettin Saran lehine destekte bulundu.

FENERBAHÇE TARAFTARI SARAN'I KARŞILADI!

İşte Sadettin Saran için stadyuma asılan dev pankart...

SADETTİN SARAN CEVAP VERDİ!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'de taraftarların sevgi gösterisi ve tezahüratlarıyla karşılandı. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran derbi öncesi tribünleri selamladı.