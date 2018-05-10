SPOR

Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.05.2018 21:19 | Son Güncelleme

PFDK tarafından 16 maçlık rekor cezaya çarptırılan Arda Turan'a eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi. Burak Yılmaz, 16 maç men cezası alan Arda Turan'a destek olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek!

Medipol Başakşehir forması giyen ve PFDK tarafından 16 maç men cezası alan Arda Turan ile ilgili Burak Yılmaz'dan bir paylaşım geldi.

Burak Yılmaz, 16 maçlık cezanın ardından Arda Turan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek olduğunu gösterdi.

Burak Yılmaz, herhangi bir yazı yazmadan Arda Turan ile olan ir fotoğrafını paylaştı.

İşte Burak Yılmaz'ın Arda Turan paylaşımı...

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