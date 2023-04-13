Burak Yılmaz'dan "Cuma namazına giden pislikler" diyen eski hocası Galtier'e destek mesajı!

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'dan geçtiğimiz günlerde Müslüman futbolculara hakaret ettiği iddia edilen eski hocası Christophe Galtier'e destek verdi.

"SAÇMALIK"

Burak Yılmaz, Lille'de birlikte çalıştığı Galtier'in hakkında çıkan haberlerin ardından yaptığı destek paylaşımında yaşananların "Saçmalık" olduğunu dile getirirken, "Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştığım süreç boyunca, ondan dinim ya da ırkım hakkında hiçbir olumsuz davranış hissetmedim. O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

RMC Sport'un haberinde Nice sportif direktörü Julien Fournier, geçen sezonki teknik direktörleri Christophe Galtier’nin “Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olmamalı.” dediğini iddia etmişti.

"CUMA NAMAZINA GİDEN PİSLİKLER!"

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.



